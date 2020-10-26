هدى المفتى تنشر فيديو لها أثناء استعداداتها للوقوف على الرد كاربت

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هدي المفتي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت هدي المفتي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها أثناء التحضير للاستعداد لحفل مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت قائلة" ماقبل الاستعداد لريد كاربت".



يذكر أن آخر أعمال هدى المفتى مسلسل فلانتينو مع الفنان الكبير عادل إمام المعروض في موسم رمضان 2020، بينما تنتظر عرض الفيلم الكوميدي الفانتازي ديدو خلال العام الحالي، وكذلك فيلم كيرة والجن الذي يجمع فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.

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