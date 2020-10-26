تنفيذ 129 حكما قضائيا وضبط 19 قضية أمن عام خلال يوم

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تنفيذ (129) حكم قضائى متنوع، و19قضية أمن عام.



تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل – أدوية بيطرية).



ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (19) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).



وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط 2058) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (129) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.







