الفرق الموسيقية الفرنسية والمصرية تحتفلان بالذكرى السنوية لمعركة العلمين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار إحياء الذكرى السنوية لمعركة العلمين قدمت الفرقة الموسيقية التراثية التابعة للبحرية الفرنسية يشاركها الموسيقات العسكرية المصرية عدد من العروض المميزة بعدد من الأماكن ذات الطابع التاريخى والحضارى المصرى، حيث قامت الموسيقات العسكرية الفرنسية والمصرية بتنظيم عدد من العروض الموسيقية بمنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة محمد على، مكتبة الأسكندرية، ودار الأوبرا المصرية، ومدينة العلمين، إحياءًا لذكرى هذه المناسبة.

كما أجريت مراسم التأبين بمنطقة مقابر الكومنولث بالعلمين حيث قامت الفرقة الموسيقة التراثية التابعة للبحرية الفرنسية بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لضحايا معركة العلمين، والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحرب العالمية الثانية.

حضر مراسم التأبين سفير فرنسا وملحق دفاع فرنسا.

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