قصف جوي أمريكي على مواقع لحركة طالبان في إقليم وردك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن وكالة رويترز، بقصف جوي أمريكي على مواقع لحركة طالبان في إقليم وردك يوقع قتلى في صفوف الحركة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية فى أفغانستان، عن حدوث اشتباكات بين القوات الأفغانية مع مقاتلى حركة "طالبان" فى كثير من المناطق داخل البلاد تسببت في مقتل 57 جنديا أفغانيا وإصابة العشرات، فيما وصفت بأنها من أكثر الأيام دموية منذ بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية.

 

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أمني أفغاني قوله إن أكثر الاشتباكات دموية كانت في إقليم أوروزجان بوسط البلاد، حيث قتل 24 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، حينما هاجم مقاتلو طالبان نقاط تفتيش أمنية تابعة لهم.

 

وأضاف: هناك أنباء عن اشتباكات وسقوط ضحايا في أقاليم تخار وهلمند وكابيسا وبلخ وميدان وردك وقندز.

 

من جانبها لم تعلن حركة "طالبان" عن وقوع إصابات بين مقاتليها.

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قصف جوي قصف أمريكي حركة طالبان افغانستان

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