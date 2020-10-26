الإسكان تعلن مواعيد تسليم قطع أراضي إسكان الأكثر تميزا والاجتماعى وبيت الوطن بمدينة العبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الخميس 17/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان" الأكثر تميزاً" (4، 5، 6)، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعى، وكذا قطع أراضى إسكان بيت الوطن (ZONE "A , C, D , E")، بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، موضحاً أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (6) بلوك 26063، من 1 : 11، يوم الأحد 1/11/2020، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (4) بلوك 26045، من 1 : 28، يوم الإثنين 2/11/2020، وقطع بلوك 26046، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وقطع بلوك 26047، من 1 : 21، يوم الأربعاء 4/11/2020، وقطع بلوك 26048، من 1 : 14، يوم الخميس 5/11/2020، وقطع بلوك 26049، من 1 : 23، يوم الأحد 8/11/2020، وقطع بلوك 26050، من 1 : 43، يوم الإثنين 9/11/2020، وقطع بلوك 26051، من 1 : 9، يوم الثلاثاء 10/11/2020، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (5)، قطع بلوك 26052، من 1 : 26، يوم الأحد 11/11/2020، وقطع بلوك 26053، من 1 : 24، يوم الإثنين 12/11/2020

وقال المهندس وائل سمير: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان، قطع بلوك 41001، من 1 : 26، يوم الأحد 15/11/2020، وقطع بلوك 41002، من 1 : 15، يوم الإثنين 16/11/2020، وقطع بلوك 41004، من 1 : 16، يوم الثلاثاء 17/11/2020، وقطع بلوك 41005، من 1 : 24، يوم الأربعاء 18/11/2020، وقطع بلوك 41014، من 1 : 17، يوم الخميس 19/11/2020، وقطع بلوك 41015، من 1 : 27، يوم الأحد 22/11/2020، وقطع بلوك 41016، من 1 : 42، يوم الإثنين 23/11/2020، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 24/11/2020 وحتى يوم الخميس 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي إسكان بيت الوطن بلوك (ZONE A)، من 1 : 29، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 30 : 25، يوم الإثنين 30/11/2020، وقطع بلوك (ZONE C)، من 1 : 37، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 38 : 90، يوم الأربعاء 2/12/2020، وقطع بلوك (ZONE D)، من 1 : 48، يوم الخميس 3/12/2020، وقطع بلوك (ZONE E)، من 1 : 62، يوم الأحد 6/12/2020، وتخصيص الأيام من الإثنين 14/12/2020، وحتى الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات المذكورة.