محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء محطات كهرباء جنوب وغرب بورسعيد

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لإنشاء محطتى كهرباء بجنوب وغرب بورسعيد تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروعات القومية التى تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والعميد أيمن سرى رئيس حى غرب، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والسيد خلف مستشار المحافظ للمساحة وهيئة الثروة السمكية وشركة نقل الكهرباء.



وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أن مشروع إنشاء محطات كهرباء بأحياء جنوب وغرب يأتى فى إطار التنمية الملموسة فى كافة القطاعات بالمحافظة وإقامة مشروعات قومية عملاقة تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة، لافتا إلى أهمية سرعة تنفيذ المشروع فى أقرب وقت طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



ووجه المحافظ رئيس حى غرب بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية لبدء تنفيذ محطة الكهرباء وإزالة أى معوقات فى هذا الشأن،كما وجه محافظ بورسعيد رئيس حى الجنوب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو أى شخص يتعدى على أراضى الدولة بحى الجنوب، مؤكدا منع أى محاولات للاعتداء على أراضى الدولة المخصصة لإقامة مشروعات قومية تخدم الصالح العام، لافتا أن هناك حوالى ٢٠٠ مليون جنيه مخصصة لهذا المشروع القومى كمرحلة أولى، والذى يتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الكهرباء وهيئة الثروة السمكية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.



وشدد المحافظ على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروع إقامة محطات كهرباء بأحياء الجنوب وغرب فورا، مؤكدا أن المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ سيتولى متابعة الموقف التنفيذى للمشروع اولا بأول، لافتا لتقديم كافة الدعم لجميع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أقرب وقت.