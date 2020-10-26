بشري سارة .. شركة "بي بي" تعلن بدء انتاج الغاز الطبيعي من أحد اكتشافتها بمصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 أعلنت بى بى اليوم عن بدء انتاج الغاز من أحدث اكتشافاتها البحرية في مصر بالإشتراك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ، وهو حقل القطامية الذي يقع فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرى.


وقد تم تنمية هذا الحقل من خلال الشركة الفرعونية المشتركة (إيجاس / بى بى) المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من بئر واحد الذى تم ربطه بالبنية التحتية تحت سطح البحر.


علق السيد/ كريم علاء المدير الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا قائلا ": ساهمت أصول بي پي وبنيتها البحرية التحتية القائمة فى تنمية حقل القطامية بفاعلية وعلى نحو اقتصادى مما يجسد مثالاً جيداً على كيفية توافق تنمية المصادر الهيدروكربونية مع التغيرات الإقتصادية العالمية ويعد ذلك جزءًا رئيسياً من استراتيجية بى بى للتنمية. 


نحن فخورون بقدرتنا على الإنتاج الآمن في الموعد المحدد خلال مرحلة تتسم بالتحديات الجسيمة، لايزال فريق بى بى يحقق نتائج إيجابية لاستفادة  مصر من امكاناتها من الطاقة ويعد هذا الإنتاج إضافة إلى سجل مشروعتنا الناجحة من خلال شراكاتنا القائمة مع قطاع البترول المصرى. وفى هذا الاطار لابد من أن نثمن الدعم الذى تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية لتذليل كافة التحديات والعمل فى مناخ استثمارى جاذب. "


تم اكتشاف حقل القطامية في عام 2017  ويقع حقل القطامية على بعد حوالي 45 كم غرب منصة حابي علي عمق 108 متر والذي يعد جزء من امتياز شمال دمياط البحري وتم ربطه من خلال خط أنابيب بطول 50 كم يمتد إلى حقول تورت وحابي، ويتم التحكم فيه من خلال المرافق أسفل المياه عن طريق وصلة طولها 50 كم.


تجدر الإشارة إلى أن بى بى تمتلك 100% من امتياز شمال دمياط فى شرق دلتا النيل ، علماً بأنه يتم ضخ الغاز المنتج من هذا الحقل إلى الشبكة القومية للغاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حقل القطامية بي بي

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تحقيق عاجل.. القصة الكاملة لهجوم سمكة القرش على ٣ من زوار محمية رأس محمد

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ 42 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ: موسيماني رفض طلب معلول قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 19 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 13 ساعة

الدواء: سحب ٥ مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر

كل ما تود معرفته عن حقل نور × 10 معلومات

"وزير البترول" يترأس عمومية "جابكو" و"الفرعونية " لإعتماد موازنة 2019-2020

خبير بترولي: الحديث عن أن إحتياطي حقل "نور" غير دقيق

في عهد السيسي| "ظُهر" أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل جديد للغاز قبالة الساحل المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

11:06 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه