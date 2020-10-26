السبت فصل التيار الكهربائى عن غرب المنصورة لأعمال الصيانة



هذا وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

تشهد مناطق حي غرب المنصورة، السبت القادم، فصل التيار الكهربائي، نظرا للقيام بأعمال الصبانة.أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، انه ورد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ما يفيد بانه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات غرب المنصورة وذلك لاجراء اعمال الصيانة الدورية بها، وذلك يوم السبت الموافق 31 اكتوبر الجارى فى المدة من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، من ذات اليوم.هذا وقد اوضح المهندس محمد عسل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ان المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بنطاق هندسة كهرباء غرب المنصورة، هى لوحة منطقة جامعة المنصورة، ولوحة الكلى، ولوحة منطقة جيهان ولوحة العبور.يشار ان المناطق المتاثرة بانقطاع الكهرباء هى: جميع الكليات داخل الحرم الجامعى، والادارة الهندسية بالجامعة، ومستشفى المنصورة الجامعى، وشارع المشاية بالكامل، والامن المركزى،الوحدة المحلية لحى غرب، محطة المياه بميت خميس، ومحطة المجارى بالطريق السريع، وشارع الجمهورية من اول العباسى حتى نهاية الجامعة، وشارع الثانوية، وشارع منتصر، وشارع الجلاء من اول مستشفى الصدر حتى الجامعة، وشارع كلية الاداب، وشارع النخلة، وشارع جلال الدين، مستشفى الصدر.كماةتضمل مناطق فصل للتيار مستشفى الحميات، ومنطقة حى الجامعة، أستاد الجامعة، شارع جيهان بالكامل، مركز الاورام، مستشفي الكلى داخل الجامعة، والعيادات الخارجية التابعة لمستشفى الكلى، منطقة المعهد الصحى، شارع اسكندر صوصه، شارع المدير، منطقة 6 أكتوبر، شارع احمد ماهر، منطقة سامى الجمل، منطقة سامية الجمل، منطقة الاديب، منطقة السياحة والفنادق، مساكن العبور، جزء من شارع بورسعيد، منطقة سيدى عبد القادر، جزء من شارع عبد السلام عارف.وقد كلف محافظ الدقهلية، محمد عبد الباقى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة للتنسيق مع رئيس مجلس ادارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقيام فرق الصيانة التابعة للشركة بهندسة كهرباء غرب المنصورة بسرعة إنهاء اعمال الصيانه المشار اليها لمحطة المحولات المذكورة وفقا للبرنامج الزمنى المعلن عنه وعودة التيار الكهربى لكافة المناطق المذكورة فور انتهاء الأعمال.