تفاصيل شخصية منة شلبي في مسلسل "نمرة اتنين"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعود الفنانة منة شلبي لاستئناف تصوير مشاهدها في الحكاية التي تقوم ببطولتها في مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك الأسبوع المقبل بعدما تعود من مهرجان الجونة، وتُجسد منة شلبي خلال الأحداث دور فتاة في سن الثلاثين تدخل في علاقة عاطفية مع شاب أصغر منها، وهو الفنان أحمد مالك، والحكاية من إخراج محمد شاكر خضير.


مسلسل "نمرة اتنين" من المقرر عرضه يوم 29 أكتوبر عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب، منهم منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدواني، صبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدني، هدى المفتي، بسنت شوقي.

وفي سياق آخر، تنتظر منة شلبي حاليًا عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.




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