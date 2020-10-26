الرئيس الأذربيجاني: من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن من يريد وقف إطلاق النار يرسل الأسلحة إلى أرمينيا، مؤكدًا أنه لديه قائمة بتلك البلدان.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأذربيجاني، شروطه لوقف النزاع المسلح مع القوات الأرمينية فى إقليم قره باغ وذلك خلال اتصال عبر الفيديو تم اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

وبحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس أذربيجان جاءت الشروط كالتالي: ضرورة إنهاء النزاع الأذربيجاني الأرمني بشأن إقليم قره باغ وفقا لمبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن" ، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

 

وأضاف البيان: ثانيا الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمنية من الأراضي المحتلة".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهام علييف الإطلاق النار أرمينيا أذربيجان

أخبار تهمك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 16 ساعة

تحقيق عاجل.. القصة الكاملة لهجوم سمكة القرش على ٣ من زوار محمية رأس محمد

منذ ساعة الا ربع

الدواء: سحب ٥ مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ 42 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 22 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ: موسيماني رفض طلب معلول قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئيس الأذربيجاني يعلن شروط لوقف إطلاق النار في قره باغ

أذربيجان تسيطر على مدينة جبرائيل

أذربيجان تسيطر على 13 قرية في إقليم قره باغ

أذربيجان تسيطر على مدينة قرب الحدود مع أرمينيا

إيران تعلن سقوط طائرة مسيرة عند الحدود الأذربيجانية

أرمينيا تطلق صواريخ باليستية باتجاه أذربيجان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

11:06 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه