الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا يقرر اعتزال كرة القدم

أكد المهاجم الكوري الجنوبي المخضرم لي دونج-جوك الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أنه سيعتزل كرة القدم.





وسيخوض لي (41 عاماً) الذي سبق له التتويج مرتين بلقب دوري أبطال آسيا مباراته المحلية الأخيرة في الدوري الكوري الجنوبي مع فريقه تشونبوك موتورز في مواجهة دايجو في أول نوفمبر المقبل والتي من الممكن أن يتوج خلالها بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة.





وكان لي بدأ مسيرته الكروية مع فريق بوهانغ ستيلرز وسريعاً عزز مكانته كواحد من أفضل المهاجمين على صعيد الكرة الآسيوية عندما ساعد فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 1987-1988.





وكان ضمن تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم 1998 كما حصل على لقب هداف كأس آسيا في 2000.





لكن بسبب الإصابات وتراجع مستوى الأداء لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2002 على أرضها حيث وصلت لقبل النهائي تحت قيادة المدرب الهولندي جوس هيدينك.





وبعد مسيرة غير ناجحة في أوروبا في فيردر بريمن الألماني وميدلسبره الإنجليزي عاد لي إلى بلاده وتألق من جديد بعد الانضمام إلى سيونغنام إيلهوا في 2008 ثم الانتقال إلى تشونبوك بعد ذلك بعام واحد.





ومع فريقه الحالي فاز بلقب الدوري المحلي 7 مرات إلى جانب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في 2016 وهو الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 37 هدفاً.





وقال لي: "أشعر بتوتر أكبر عند التفكير بأن مباراتي المحلية المقبلة ستكون آخر مباراة لي بالقميص رقم 20 بينما تعود إلى ذهني ذكريات ظهوري الاحترافي الأول في الملاعب".



