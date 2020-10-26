نرمين زعزع تنضم لأسرة مسرحية "مورستان" للمخرج سمير العصفوري

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تُشارك الفنانة نرمين زعزع في مسرحية " مورستان " للمخرج سمير العصفوري، والذي تُجرى بروفاتها حاليًا علي خشبة المسرح القومي، وسيتم عرضها بعد انتهاء مسرحية "المتفائل" للفنانسامح حسين.



مسرحية "مورستان" مأخوذة عن بير السلم للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة، وهي بطولة سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، نورهان، أيمن إسماعيل، رامي الطمباري، أحمد سلامة، وآخرون من نجوم المسرح .



ومسرحية "بير السلم" كتبها سعد الدين وهبة تدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغني صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرا على الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله ولكن ابنه يستولي علي ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الاشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعًا فلسفيًا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم ، ولكن المخرج سمير العصفوري يقدم المسرحية برؤية جديدة فقد أعاد كتابتها من جديد مع الفنان أيمن أسماعيل وتم تغيير اسمها من " بير السلم " لـ"مورستان".





نرمين زعزع مورستان مسرحيات المسرح القومي سميحة أيوب سمير العصفوري بير السلم