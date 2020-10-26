الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

مهاجم الجونة معروض على الأهلي
عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على المدير الفني الجنوب أفريقي موسيماني، والتر بواليا مهاجم الجونة للانضمام إلى فريق الكرة الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بداية من الموسم المقبل.

من جانبه رحب نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن فريق الكرة بنادي الجونة، بانتقال اللاعب إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

وفي نفس السياق طلب نادر شوقي استمرار لاعبي الأهلي المعاربين إلى الجونة الموسم المقبل، ومع إمكانية ضم لاعبين آخرين من فريق الأهلي لتدعيم صفوف الجونة الموسم المقبل.

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