رئيس حي المنتزه بالإسكندرية تعلن البدء في فتح الشوارع تمهيدًا لتشغل سوق 30 (صور)



على جانب اخر، تفقدت رئيس الحي عمليات الرصف بمنطقة السيوف، كما تابعت تطبيق منظومة النظافة الجديدة وعملية نقل كونتر القمامة من خلف مستشفى جيهان بشارع البكباشي العيسوي وازالته تماما وعمل رصيف جديد وازالة لكافة المخلفاتـ حيث كانت هذه المنطقة تمثل بؤرة لتجميع القمامة وتمركز للنباشين والفريزة.



تابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، اعمال التجهيزات للبدء لفتح الشوارع الخاصه بتشغيل سوق 30، وذلك برفقة العميد محمد عابدين مدير الإدارة المركزية لتجميل المدينة.وقال بيان صادر من حي المنتزه أول، اليوم الأثنين، أنه قد تم إزالة تجمعات المخلفات والأتربة استعدادًا لفتح السوق وذلك بمعدات الحى ومعدات والادارة المركزية لتجميل المدينة.وقد مسعود على استمرار العمل حتى يتم فتح السوق لازالة الاسواق العشوائية التى تتسبب فى اعاقة المارة والسيولة المرورية.