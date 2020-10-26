قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن توفير العلاج البيطرى اللازم لرؤوس الماشية والثروة الحيوانيه والداجنه بقرى محافظة الدقهلية وذلك فى مجال التلقيح الاصطناعى والرعاية التناسلية حرصا على زياده الثروة الحيوانية.

واوضح المحافظ ان الحملات البيطريه تأتي من خلال برنامج لهذه القوافل البيطرية يتم تنفيذة بنطاق المحافظة،من خلال مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جامعة المنصورة، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم ومستشفى خيرى تعمل فى مجال العلاج البيطرى " بروك".

واضاف محافظ الدقهلية ان برنامج القوافل الذى يتم تنفيذه بدا من 24 اكتوبر الجارى ويستمر حتى29 من ذات الشهر، وذلك فى عدد من القرى بنطاق المحافظة تشمل قريه طنيخ مركز نبروه، قريه ميت محمود مركز المنصورة، ونجير بمركز دكرنس، والمنيل بمركز طلخا، والعيادية بمركز شربين، وايضا اشمون الرمان بدكرنس

وقال المحافظ انه تم توفير العلاج ل 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 من الطيور فى اولى ايام القوافل بقرية طنيخ بمركز نبروه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، وقد اوضح وكيل الوزارة ان برنامج القوافل الذي يستهدف التركيز على تقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعى من اجل تحسين السلالات وزيادة الانتاج وعلاج كافة الحالات المستهدفة

تقدم القوافل خدماتها من خلال الخبرات والكفاءات البيطرية المتدربة بالادارات البيطرية التابعة للمديرية بالدقهلية والبالغ عددها 21 ادارة بيطرية منتشرة على مستوى المحافظة.

واضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه القوافل ياتى بهدف رفع العبئ عن كاهل المربين حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنه بالقرى والمدن والاحياء بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وبمشاركة المجتمع المدنى.

وقد المحفظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمزارع الخاصه بالماشيه ولدى المربين وكذا مزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.

قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية
قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية
قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية
قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية
قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية
قوافل بيطرية مجانية للثروة الحيوانية فى مجال التلقيح بقرى الدقهلية

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