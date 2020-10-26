المغرب يدين نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد

قالت وزارة الخارجية المغربية، أمس الأحد، إن استمرار نشر الرسوم الكاريكاتورية "المسيئة" للنبي محمد هو عمل استفزازي.





فقد نشرت وسائل إعلام فرنسية رسومًا كاريكاتورية للنبي، تم عرضها أيضًا على بعض المباني، بعد قطع رأس أستاذ فرنسي على يد إسلامي متشدد في وقت سابق من هذا الشهر.





وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن المغرب يدين الأعمال الوحشية التي تُرتكب باسم الإسلام، وأن "المغرب يستنكر هذه الاستفزازات التي تسيء إلى قدسية الدين الإسلامي".





وعلي صعيد اخر، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، الإثنين، إن باكستان استدعت السفير الفرنسي في إسلام أباد، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "هاجم الإسلام".





وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز أنه تم استدعاء السفير الفرنسي وأطلعه على بيان من مكتبه جاء فيه أن "باكستان تدين حملة مناهضة الإسلام الممنهجة تحت غطاء حرية التعبير".





وقد واجهت فرنسا رد فعل عنيف من عدد من الدول الإسلامية بسبب الرسوم الكاريكاتورية، بما في ذلك مقاطعة المنتجات الفرنسية.



