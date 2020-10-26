الموت يُفجع الفنانة أماني كمال

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفي مساء أمس والد الفنانة الشابة أماني كمال، وأعلن عن ذلك الخبر صديقها الفنان محمد علي رزق، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد علي رزق منشورًا قال فيه :"البقاء لله وحده، توفي والد صديقتي زميلتي أماني كمال، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.


وفي سياق آخر، شاركت أماني كمال مؤخرًا في مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد.

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