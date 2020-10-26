الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الإثنين، إن الصين ستفرض عقوبات على الكيانات الأمريكية المشاركة في مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. واوضح ليجيان في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية إن شركات لوكهيد مارتن وبوينج للدفاع ورايثيون ستخضع لعقوبات.

ومن جانب اخر، قال وزير الدفاع، ين دي فا، الخميس، إن تايوان لا تسعى للانخراط في سباق تسلح مع الصين، لكنها تحتاج إلى قدرة قتالية موثوقة، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة محتملة بقيمة 1.8 مليار دولار للجزيرة التي تطالب بها الصين.

مارست بكين ضغوطًا متزايدة على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي لقبول سيادة الصين، بما في ذلك عن طريق تحليق طائرات مقاتلة عبر خط الوسط الحساس لمضيق تايوان، والذي عادة ما يكون بمثابة منطقة عازلة غير رسمية.

تتضمن أحدث حزمة أسلحة أمريكية أجهزة استشعار وصواريخ ومدفعية، ومن المتوقع أن تكون هناك إخطارات أخرى من الكونجرس للطائرات بدون طيار التي تصنعها شركة General Atomics وصواريخ Harpoon الأرضية المضادة للسفن، والتي تصنعها شركة Boeing Co، لتكون بمثابة صواريخ كروز للدفاع الساحلي.

وفي حديثه للصحفيين، شكر ين الولايات المتحدة وقال إن المبيعات كانت لمساعدة تايوان على تحسين قدراتها الدفاعية للتعامل مع "تهديد العدو والوضع الجديد". مضيفا ان ذلك "يشمل قدرة قتالية موثوقة وقدرات حربية غير متكافئة لتعزيز تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا".

وتابع: "يوضح هذا الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على الأمن في المحيطين الهندي والهادئ ومضيق تايوان. سنواصل تعزيز شراكتنا الأمنية مع الولايات المتحدة". من المرجح أن تدين الصين بيع الأسلحة الجديدة، كما تفعل دائمًا، لكن قال ين إنهم لا يبحثون عن مواجهة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تابوان الصين الاسحلحة الامريكية

أخبار تهمك

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ 41 دقيقة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 21 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 16 ساعة

تحقيق عاجل.. القصة الكاملة لهجوم سمكة القرش على ٣ من زوار محمية رأس محمد

منذ ساعة الا ربع

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 16 ساعة

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الدواء: سحب ٥ مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية

منذ ساعة و 25 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

سيد عبد الحفيظ: موسيماني رفض طلب معلول قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تحث الولايات المتحدة على سحب مبيعات الأسلحة إلى تايوان

أمريكا توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2 مليار رغم معارضة الصين

الصين تفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان

تايوان تدافع عن صفقة أسلحة أمريكية بعد تهديد الصين بفرض عقوبات

الصين: سنجمد الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة تايوان

الصين: قطع العلاقات مع الشركات الأمريكية التى تبيع الأسلحة لتايوان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

11:06 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه