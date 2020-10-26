التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت قوات التحالف العربي في اليمن، اعترضت ودمرت أمس الأحد، طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض قواته طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنها تمكنت، مساء الأربعاء، من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

 

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طائرة مفخخة السعودية الحوثيين التحالف العربي

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