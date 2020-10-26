كل ما تريد معرفته عن تظلمات المرشحين بالنواب على نتائج اللجان العامة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تتيح الهيئة العليا للانتخابات أمام المرشحين في انتخابات مجلس النواب التي أجريت المرحلة الأولى منها على مدار اليومين الماضيين، وفق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.

وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وكان عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تظلمات المرشحين بالنواب على نتائج اللجان العامة:

- حدد الجدول الزمنى للانتخابات، مواعيد التظلمات على نتائج اللجان العامة حيث تتلقى اللجان على مستوى 14 محافظة، تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددى للاصوات الناخبين فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى.

- ترسل اللجان العامة التظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات وتفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من عرض التظلمات عليها، وتخطر الهيئة المتظلم بنتيجة البت فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.


- الهيئة تقوم بالفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من عرضها على اللجان، ثم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال مدة أقصاه 24 ساعة من الفصل فيه.



- تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.


وكانت جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، بأيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة ستجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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