هكذا يظهر محمد محمود في مسلسل "إسعاف يونس"

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يُشارك الفنان محمد محمود في مسلسل "إسعاف يونس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد أنور، وسيتم عرضه على منصة watch it الإلكترونية.



مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف منهم أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز.



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد محمود في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" والمسلسل من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج سينرجى، إخراج شادى الفخرانى، بطولة انوشكا، رنا رئيس، كريم عفيفي، رامز أمير، هالة فاخر وإسلام إبراهيم، محمد يسري.











