تفاصيل ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة في حملة صحية بالدقهلية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملات مكقفة تمكنت من ضبط ادوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر في حملة صحية بالدقهلية.

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن أن حملات التفتيش الصيدلى التابعه لمديرية الصحة بالدقهلية عن ضبط كميات كبيرة من كبيرة من الادوية المهربة والغير مسجلة ومجهولة المصدر وادوية تامين صحى غير مصرح ببيعها بعدد من الصيدليات بالدقهلية.

وأمر محافظ الدقهلية، بإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة، حيث جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشان حملات التفتيش الصيدلى على الصيدليات بنطاق بمركز ومدينة المنصورة.

وقد اوضح وكيل الوزارة ان المضبوطات شملت ضبط عدد٥٥٠ قرص أدويه مهربه وغير مسجله بوزارة الصحه وممنوع تداولها داخل الاسواق المصرية، ضبط ١٣٨٠ قرص أدوية جدول ثان مؤثرة على الحالة النفسيه بدون فواتير ومجهولة المصدر، ضبط ٥٣٥ قرص ادويه تابعه لهيئة التأمين الصحى غير مصرح ببيعها داخل الصيدليات العامه.


واضاف وكيل الوزارة ان تم ضبط صيدليتين وكذا تشغيل مؤسسة صيدليه اخرى بدون تعيين مدير مسئول وتم العرض بالغلق الادارى لتلك الصيدليات التى لم يتواجد بها مدير صيدلى مسئول

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة فى محاضر المخالفات التى تم تحريرها واحالتها للنيابة، وتحريز المضبوطات التى تم ضبطها مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات وكافة الموسسات الصيدلية والعيادات ومراكز العلاج فضلا عن المحلات ومنشآت بيع الاغذية واتخاذ الاجراءات المشددة حيال المخالفين تطبيقا للقانون وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.
تفاصيل ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة في حملة صحية بالدقهلية
تفاصيل ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة في حملة صحية بالدقهلية
تفاصيل ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة في حملة صحية بالدقهلية
تفاصيل ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة في حملة صحية بالدقهلية

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