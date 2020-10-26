بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.. تعرف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع وجود رياح معتدلة وأحيانا تكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري وسيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

كما تتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن يكون الطقس حارًا في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة.

القاهرة العظمى 30 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18
بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21
الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20
السويس العظمى 30 والصغرى 21
العريش العظمى 29 والصغرى 20
طابا العظمى 31 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 13
شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25
الغردقة العظمى 32 والصغرى 24
الفيوم العظمى 30 والصغرى 19
بني سويف العظمى 30 والصغرى 18

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