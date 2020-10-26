غدًا.. اجتماع مصري سوداني إثيوبي لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، سيجتمعون غدًا لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، قال إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال جولة المفاوضات التي تمت في واشنطن، لافتا إلى أن أثيوبيا أبدت موافقتها على الإتفاق الذي تم التوصل له، وطلبت وقت للحوار المجتمعي بشأن هذا الإتفاق.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن الحوار المجتمعي أسفر عن رفض اتفاق واشنطن الذي تم التفاوض حوله، منوها بأن كل دولة لها مصالحها، حيث أن السودان تركز على أمان السد، ومصر ما يهمها هو التعامل خلال فترات الجفاف.

وأضاف أن مصر مهتمة بحركة التنمية في أثيوبيا، وان تصل الكهرباء للفقراء في أثيوبيا، معلقا: "احنا مستعدين لمساعدة أثيوبيا.. وفاتحين دراعاتنا ليهم".