محمود محي الدين يكشف متى يبدأ عمله مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي (فيديو)

قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه سيبدأ تولي مهام منصبه الجديد في مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هناك جدول أعمال مكثف للصندوق.





وأشار "محي الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الاقتصاد عالميا يشهد حالة من الركود بسبب تداعيات أزمة كورونا، حيث يجب العمل على منع تحول حالة الركود إلى كساد، وعدم تحول الديون إلى أزمات.





وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد عليه مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيعملون على التعامل مع احتياجات القطاع الصحي، ومساندة النشاط الاقتصادي، فضلا عن متابعة ملف الديون الخارجية على مستوى العالم.





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عقد وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اجتماعا مشتركا مع مديرة صندوق النقد الدولي، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي.





واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والنقدية، كما تم مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي "الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون" والتي ركزت على عواقب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.



