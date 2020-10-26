ننشر نتائج المرشحين لإعادة النواب بجميع دوائر محافظة قنا



وكان المرشحين الذين لهم حق الإعادة كالتالي:



دائرة الدم والنار نجع حمادي ودشنا والوقف



إعادة بين كل من:-



خالد خلف الله 40 الف 369 صوت

محمد جاب الله 22 ألف و20 صوت

ماجد طوبيا 21 الف و252 صوت

السيد المنوفى 22 ألف 122 صوت

سيد فؤاد أبوزيد 23 الف و612 صوت

عبدالباسط عبد النبي 19 ألف و430 صوت







نتيجة دائرة مركزى ابوتشت وفرشوط



إعادة بين كل من:





صلاح ابوالقاسم. 18002

خالد ابو نحول. 16721

عبد الفتاح الشحات 16632

د.حسام عيسى. 16539



قوص وقفط ونقادة



إعادة بين كل من:



اشرف أبوالفضل 21661

محمد فتيحي. 16839

محمد طايع 16469

ابوالحسن الجزار 15481







دائرة مركز وبندر قنا



إعادة بين كل من:-



سعد ابراهيم الخيام 16476

مصطفى محمود 15142

جمال النجار 12875

مبارك احمد عامر 12882





انتهت اللجان العامة من أعمال فرز وجمع الصناديق الانتخابية في دوائر محافظة قنا، والتي أسفرت عن دخول 18 مرشحا لجولة الإعادة.