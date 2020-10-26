ننشر نتائج المرشحين لإعادة النواب بجميع دوائر محافظة قنا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انتهت اللجان العامة من أعمال فرز وجمع الصناديق الانتخابية في دوائر محافظة قنا، والتي أسفرت عن دخول 18 مرشحا لجولة الإعادة.

وكان المرشحين الذين لهم حق الإعادة كالتالي:

دائرة الدم والنار نجع حمادي ودشنا والوقف

إعادة بين كل من:-

خالد خلف الله 40 الف 369 صوت
محمد جاب الله 22 ألف و20 صوت
ماجد طوبيا 21 الف و252 صوت
السيد المنوفى 22 ألف 122 صوت
سيد فؤاد أبوزيد 23 الف و612 صوت
عبدالباسط عبد النبي 19 ألف و430 صوت


نتيجة دائرة مركزى ابوتشت وفرشوط

إعادة بين كل من:

صلاح ابوالقاسم. 18002
خالد ابو نحول. 16721
عبد الفتاح الشحات 16632
د.حسام عيسى. 16539

قوص وقفط ونقادة 

إعادة بين كل من:

اشرف أبوالفضل 21661
محمد فتيحي. 16839
محمد طايع 16469
ابوالحسن الجزار 15481


دائرة مركز وبندر قنا

إعادة بين كل من:-

سعد ابراهيم الخيام 16476
مصطفى محمود 15142
جمال النجار 12875
مبارك احمد عامر 12882

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