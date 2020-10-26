ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي

يواجه نادي الزمالك نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الاثنين 26 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.





وسوف تُفتح تلك المباراة الجولة الأخيرة من الدوري، حيث ستقام باقي مباريات الاسبوع خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ترتيب الدوري الممتاز كالتالي :-





1- الأهلي 86 نقطة.

2- الزمالك 68 نقطة.

3- بيراميدز 64 نقطة.

4- المقاولون العرب 53 نقطة.

5- سموحة 48 نقطة.

6- إنبي 48 نقطة.

7- المصري 45 نقطة.

8- الإنتاج الحربي 43 نقطة.

9- الإسماعيلي 41 نقطة.

10- طلائع الجيش 41 نقطة.

11- مصر المقاصة 41 نقطة.

12- الاتحاد السكندري 39 نقطة.

13- الجونة 37 نقطة.

14- نادي أسوان 37 نقطة.

15- وادي دجلة 35 نقطة.

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17- إف سي مصر 21 نقطة.

18- طنطا 19 نقطة.





ويحتاج المارد الأبيض تحقيق الفوز على الدراويش من أجل حسم المركز الثاني بشكل رسمي والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.



