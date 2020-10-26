ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
جيمي فاردي
جيمي فاردي
علي ماهر حلمي
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فشل المهاجم الدولي الإنجليزي لوين من التسجيل فى هذه الجولة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة فريقه إيفرتون أمام ساوثهامتون بنتيجة 2 / 0.

بينما سجل جيمي فاردي فى فوز فريقه ليستر سيتي خارج ارضه أمام نظيره أرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

ويلتقي اليوم في ختام الجولة السادسة كل من بيرنلي ضد توتنهام، ووست بروميتش ألبيون ضد برايتون.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1-دومينيك كالفيرت لوين.. 7 أهداف
2- سون هيونج مين.. 7 أهداف
3- محمد صلاح.. 6 أهداف
4- جيمي فاردي .. 6 أهداف
5- هاري كين .. 5 أهداف
6- نيل موباي .. 4 أهداف
7- كالوم ويلسون.. 4 أهداف
8- داني إينجز .. 4 أهداف
9- ساديو ماني.. 4 أهداف

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