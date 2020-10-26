وزيرا الإنتاج والبترول يشهدان توقيع بروتوكول للتعاون فى عدد من المجالات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة "ثروة برايد بتروليم سيرفيس " إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية للتعاون فى عدد من المجالات المشتركة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

حيث وقع البروتوكول الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس أسامة صبري رئيس شركة ثروة بريدا.

أوضح الوزير "مرسى" أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " وشركة " ثروة برايد بتروليم سيرفيس " فى عدد من مجالات التصنيع وهى (المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى) وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والإختبارات والتدريب بإستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كلا منهما وتعظيم الإستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتي في اطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية، مضيفا ان التعاون بين وزارتي البترول والانتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات مشيرا الى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع مضيفا ان التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصا متميزة للتوسع في انتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليا مثل رؤوس الابار ومواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس ايجابا علي خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوي الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلى بمصر.

وقد صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى أن هذا البروتوكول يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

أخبار تهمك

بسبب ترامب.. طرد شرطي من العمل في نيويورك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 14 ساعة

الشريف: "نوة مخيفة" كانت في طريقها للإسكندرية.. والرياح غيرت مسارها

منذ ساعتين

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابتها بالسرطان.. بسمة وهبة توضح تفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

03:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه