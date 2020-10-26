هكذا علقت دنيا ماهر على خبر ارتباطها من إسلام إبراهيم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عديدة تزعم ارتباط الفنانة دنيا ماهر بالفنان إسلام إبراهيم، وذلك بعد ظهورهما معًا لأكثر من مرة على السجادة الحمراء في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت دنيا ماهر على نفي تلك الأخبار، بعدما وجه لها أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً قال فيه :"هتتجوزوا امتى" لترد عليه قائلة:"ده أخويا".

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا"، وهو بطولة باسم سمرة ، منى ممدوح، أسامة عبد الله، ومن إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، محمود عزت.



والجدير بالذكر أن دنيا ماهر تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، منة شلبي، سليمان عيد، محمود حافظ، وآخرون.

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