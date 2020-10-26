مؤسسة حقوقية: قطر دمرت الصومال

أدت أموال دولة قطر، إلى تدمير الصومال وساهم تدخلها السافر في استمرار مسلسل الإرهاب وإراقة الدماء، وفقًا لوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وكانت ورقة بحثية تحليلية بعنوان «التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة»، حملت المسؤولين في الدوحة عددا كبيرا من العمليات الإرهابية التي شهدتها في السنوات الماضية.

وأوضحت أن التدخل القطرى لدعم الإرهاب في البلاد كان سببا رئيسا في تراجع السلام، ولا سيما في الغاية الأولى من الهدف المتعلقة بالحد من العنف، والغاية الرابعة المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة.. وفقا لـ»اليوم السابع» المصرية.



