أسعار الذهب في مصر تستقر بداية تعاملات اليوم الاثنين 26-10-2020
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:14 ص
الفجر الاقتصادي
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أفتتحت محلات الصاغة في مصر اليوم الاثنين ، على اسعار مستقرة مع ترقب لتحركات السعر العالمي للذهب الذي من المقرر أن تبدء التداولات عليه اليوم بالأسواق العالمية.
وقد جاءت
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين26-10-2020 كالاتي:
سعلر جرام الذهب عيار 21
سجل اليوم 831 جنيها.
سعر جرام
الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها.
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها، .
ووصل سعر
الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.
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