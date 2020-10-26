أسعار الذهب في مصر تستقر بداية تعاملات اليوم الاثنين 26-10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:14 ص
سعر الذهب اليوم الاثنين 26-10-2020
سعر الذهب اليوم الاثنين 26-10-2020
الفجر الاقتصادي
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أفتتحت محلات الصاغة في مصر اليوم الاثنين ، على اسعار مستقرة مع ترقب لتحركات السعر العالمي للذهب الذي من المقرر أن تبدء التداولات عليه اليوم بالأسواق العالمية.


وقد جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين26-10-2020 كالاتي:

 سعلر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 831 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها.

 وسعر  جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها، .

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.

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