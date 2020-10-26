بعد تعافيها مو فيروس كورونا..أمينة خليل:"كانت تجربة متعبة جدًا"

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كشفت الفنانة أمينة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أنها استطاعت التغلب عليه والتعافي منه.



وقالت أمينة خليل في أثناء لقائها مع برنامج "the insider" على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي:"أنا جالي كورونا، وخلصتها ومش تجربة لطيفة خالص ومتعبة جدًا، ولكن الحمد لله بتعدي".



وفي سياق آخر، عُرض للفنانة أمينة خليل مؤخرًا فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.