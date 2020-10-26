بعد تعافيها مو فيروس كورونا..أمينة خليل:"كانت تجربة متعبة جدًا"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


كشفت الفنانة أمينة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أنها استطاعت التغلب عليه والتعافي منه.

وقالت أمينة خليل في أثناء لقائها مع برنامج "the insider" على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي:"أنا جالي كورونا، وخلصتها ومش تجربة لطيفة خالص ومتعبة جدًا، ولكن الحمد لله بتعدي".

وفي سياق آخر، عُرض للفنانة أمينة خليل مؤخرًا فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابتها بالسرطان.. بسمة وهبة توضح تفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب ترامب.. طرد شرطي من العمل في نيويورك

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الشريف: "نوة مخيفة" كانت في طريقها للإسكندرية.. والرياح غيرت مسارها

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 11 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

03:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه