موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في بطولة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام فريق شاختار الأوكراني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في حين تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع نادي إنتر ميلان، في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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