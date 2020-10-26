التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مصيرية اليوم الإثنين أمام الإسماعيلي، من أجل حسم المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.





التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الإسماعيلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين 26 أكتوبر، وذلك لحساب منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بالدفع بالقوة الهجومية، ليصبح التشكيل كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة

خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم:- أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

مهاجم صريح :- مصطفى محمد.





ويحتل الزمالك المركز الثاني على جدول الترتيب 65 نقطة، حيث يسعى لحصد النقاط الثلاث لحسم المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.



