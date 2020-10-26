أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ

اتهمت السلطات في أذربيجان، اليوم الاثنين، أرمينيا بخرق الهدنة في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.





وفي وقت سابق، أطلقت القوات العسكرية الأرمينية، صواريخ باليستية، باتجاه منطقة غابالين الواقعة شمالي أذربيجان، ووفقا لوكالة "سبوتنيك".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان رسمي: "في 22 أكتوبر الساعة 9 صباحا أطلقت القوات الأرمينية صواريخ باليستية من أراضيها باتجاه منطقة غبالا وكردامير شمالي البلاد".

وقد سيطرت القوات الأذربيجانية، على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وكتب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تغريدة على صفحته في "تويتر"، قال إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي.

وكان الرئيس الأذربيجاني، اتهم أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، وقال إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.