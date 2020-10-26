رئيس الشيوخ: نسعى للتكامل مع النواب لتحقيق الصالح العام (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن انتخاب أعضاء مجلس النواب بمثابة عُرس ديمقراطي تعيشه مصر، مشددا على أهمية أن يحرص المواطنين على اختيار حقهم في اختيار نوابهم.

وأشار "عبدالرازق"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم سيعملون على تحقيق تكامل بين الغرفتين النيابيتين عقب اكتمال تشكيل مجلس النواب بهدف خدمة الصالح العام.

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وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفضائح التي وقعت فيها قنوات الإخوان وكذلك الجزيرة القطرية خلال تغطيتها لانتخابات مجلس النواب:

- قناة مكلمين نشرت فيديو لقوافل غذائية مدعية أن حزب "مستقبل وطن" يوزع تلك الأطعمة كنوع من أنواع "الرشاوى الانتخابية"، ولكن في الحقيقة أن تاريخ الفيديو يعود لشهر يوليو الماضي حيث نشره الحزب عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا أنه يدعم الأسر التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

- قناة الجزيرة نشرت فيديو مفبركا مدونة عليه شركة مياه الشرب بالإسكندرية تحشد موظفيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث لم يظهر في الفيديو أي نوع من أنواع الحشد كما ادعت تلك القناة الإرهابية.

- كما وقعت الجزيرة في خطأ ساذج فضحها أمام متابعيها حيث نشرت صفحاتها على السوشيال ميديا تدوينه وعنونتها بـ"ناخبون يشتكون عدم حصولهم على 100 جنيه مقابل صوتهم"، وبها خطأ فادح حيث قالت التدوينة إن الفيديو تم تصويره بأحدى لجان القاهرة، في حين أن الانتخابات بالعاصمة لم تبدأ بعد حيث إنها من محافظات المرحلة الثانية، واكتشف المتابعون الخطأ بسهولة، ووجهوا نقدا لاذعا للقناة القطرية ولقنوات الجماعة الإرهابية الذين فشلوا حتى في الكذب لتحقيق أهدافهم.

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