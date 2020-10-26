أسعار الدولار اليوم الاثنين26-10-2020 في جميع البنوك المصرية

حققت أسعار الدولار في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، في الوقت الذي تشهد استثمارات الأجانب في ادوات الدين تحسن بعد تراجع بسبب أزمة كورونا.

وجاءت أسعار الدولار اليوم الأثنين 26-10-2020 بجميع البنوك المصرية:

المصرف المتحد : 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

بنك عودة: 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: : 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

بنك مصر :15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والاسكان: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بنك الاسكندرية : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بنك تجاري الدولي : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وكانت تقارير لوكالات اقتصادية عالمية كشفت عن تحسن شهية المستثمرين الأجانب للاقبال على الاستثمار في السندات المصرية، لترتفع إلى 21 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار.