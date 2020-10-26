بسبب ترامب.. طرد شرطي من العمل في نيويورك

ظهر شرطي أمريكي، في مقطع فيديو وهو يهتف بشعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مكبر صوت في نيويورك.

تم إبعاد شرطي في نيويورك عن العمل، بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت، ظهر فيه هذا الشرطي وهو يهتف بشعارات مؤيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مكبر صوت.

ونشر ديرموت شي، رئيس شرطة نيويورك، بيانًا موقع "تويتر"، قال قيه: "تم التعرف على الشرطي المتورط في هذه الحادثة وإيقافه عن الخدمة بدون أجر".

وأضاف رئيس شرطة نيويورك: "أكرر أنه يجب على جميع عناصر الشرطة، البقاء خارج السياسة، وبالتالي التأكيد للناس أن القانون ينطبق على الجميع على قدم المساواة، وبغض النظر عن ميولهم السياسي".

وتداول مستخدمو "تويتر"، أمس الأحد، مقطع فيديو ظهر فيه شرطي يستخدم مكبر صوت مدمج في سيارته الرسمية، لترديد شعار الحملة الانتخابية للزعيم الأمريكي الحالي: "ترامب 2020".

وطالب الشرطي، المارة الذين كانوا يصورونه، ألا يخجلوا ويشاركوا اللقطات على الشبكات الاجتماعية. ولم يتم تحديد متى وقع الحادث بالضبط.

وقد أشار عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إلى أن السلطات لن تسمح لعناصر الأمن والشرطة، بالترويج لأي أجندة سياسية، وفقًا لروسيا اليوم.