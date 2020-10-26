موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مبارة الأبيض ضد الإسماعيلي ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين 26 أكتوبر، وذلك لحساب منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.





وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلي بشكل حصري، اليوم الإثنين.





ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب 68 نقطة، حيث يسعى لحصد النقاط الثلاث لحسم المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.



