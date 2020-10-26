إنجاز جديد لجامعة حلوان.. وتقدم ملحوظ في تصنيف "U.S. News"







وأشاد سيادته بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة بها تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته.



وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.



وأفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة أن جامعة حلوان احتلّت الترتيب (33) على مستوى الجامعات الإفريقية التي ظهرت في التصنيف، مضيفا أن الجامعة قد حصلت على ترتيب عالمي في تصنيف تخصصين؛ حيث حصلت في تخصص الفيزياء على الترتيب (٥٥٦) على مستوى العالم، وفي تخصص الهندسة كان ترتيبها (٧٣٤) على مستوى الجامعات العالمية.







وأوضح الدكتور محمد القصاص أن درجات هذا التصنيف تعتمد على عدة عوامل منها: جودة البحوث الصادرة من الجامعة وسمعتها سواء أكانت دوليا أم إقليمية، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، وعدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التي تشارك فيها الجامعة، بالإضافة إلى الأبحاث التي تنشر في المؤتمرات، وعدد الاستشهادات الإجمالية للأبحاث الصادرة من الجامعة كدليل على أهمية مخرجات البحث العلمي، وكذلك التعاون الدولي، وكم الأبحاث المشتركة المنشورة بناءً على تعاون دولي مع جامعات أخرى.





حققت جامعة حلوان إنجازًا جديدًا، حيث استطاعت الجامعة أن تُحقّق تقدُّمًا ملحوظًا في تصنيف "U.S. News" الأمريكي لتصنيف الجامعات العالمية الذي يضم أفضل (١٥٠٠) جامعة في العالم؛ إذ احتلت الجامعة الترتيب التاسع محليا من بين (١٩) جامعة مصرية اشتمل عليها التصنيف، والمركز (١٠١٦) عالميا، وذلك وفقًا لما أعلنه الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.