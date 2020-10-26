إنجاز جديد لجامعة حلوان.. وتقدم ملحوظ في تصنيف "U.S. News"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements

حققت جامعة حلوان إنجازًا جديدًا، حيث استطاعت الجامعة أن تُحقّق تقدُّمًا ملحوظًا في تصنيف "U.S. News" الأمريكي لتصنيف الجامعات العالمية الذي يضم أفضل (١٥٠٠) جامعة في العالم؛ إذ احتلت الجامعة الترتيب التاسع محليا من بين (١٩) جامعة مصرية اشتمل عليها التصنيف، والمركز (١٠١٦) عالميا، وذلك وفقًا لما أعلنه الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.


وأشاد سيادته بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة بها تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته.

وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

وأفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة أن جامعة حلوان احتلّت الترتيب (33) على مستوى الجامعات الإفريقية التي ظهرت في التصنيف، مضيفا أن الجامعة قد حصلت على ترتيب عالمي في تصنيف تخصصين؛ حيث حصلت في تخصص الفيزياء على الترتيب (٥٥٦) على مستوى العالم، وفي تخصص الهندسة كان ترتيبها (٧٣٤) على مستوى الجامعات العالمية.


وأوضح الدكتور محمد القصاص أن درجات هذا التصنيف تعتمد على عدة عوامل منها: جودة البحوث الصادرة من الجامعة وسمعتها سواء أكانت دوليا أم إقليمية، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، وعدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التي تشارك فيها الجامعة، بالإضافة إلى الأبحاث التي تنشر في المؤتمرات، وعدد الاستشهادات الإجمالية للأبحاث الصادرة من الجامعة كدليل على أهمية مخرجات البحث العلمي، وكذلك التعاون الدولي، وكم الأبحاث المشتركة المنشورة بناءً على تعاون دولي مع جامعات أخرى.

أخبار تهمك

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على 3 أجانب لتدعيم خط الهجوم

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ مناعة يعلن موعد موجة كورونا الثانية في مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. قرر جديد من "البورصة" بشأن أسهم البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 23 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

03:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه