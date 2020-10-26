بعد إصابتها بالسرطان.. بسمة وهبة توضح تفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية (فيديو)



طلبت الفنانة نادية الجندي، من متابعيها وجمهورها بـ الدعاء للإعلامية بسمة وهبة بالشفاء، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، السبت الماضي في العاصمة الإنجليزية لندن.



حيث قامت "الجنيدي" بـ نشر صورة لـ "وهبة" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قالةَ:" الصديقة العزيزة #بسمة_وهبة.. ربنا يشفيكي يارب ياحبيبتي وترجعي بلدك بالف سلامة.. بدعيلك من قلبي بالشفاء العاجل".



وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".



يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.



طمانت الإعلامية بسمة وهبة، على صحتها بعد إجراؤها عملية منذ 10 أيام، قائلة: "الحمد لله.. شوية كده وشوية كده"، لافتا إلى أنها كانت قد أصيبت منذ فترة بنزيف في المعدة وأجرت جراحة مع أكبر بروفسير بالعالم في هذا التخصص، وشفيت منه.وأشارت "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه منذ 6 أشهر تكرر النزيف مرة أخرى ولكنها انشغلت وتكرر الأمر مؤخرا مرة أخرى، وتوجهت إلى طبيبها السابق، وأرسالها لطبيب آخر في لندن، واكتشف وجود هرمونات نشطة، وهى التي تتحول فيما بعد لسرطان.وأضافت أنها طالبت الطبيب بإزالة الجزء الموجود ولكنه رفض إزالة الجزء، معلقا: "قولت للطبيب شيل الجزء اللي فيه الهرمونات بدل ما أفضل زي اللي خايف من العفريت يطلع له، ولكن الطبيب رفض"، موضحة أنه قام بتركيب مادة تفرز هرمونات تجعل الهرمان النشطة الموجودة لا تتحول إلى خلايا سرطانية، معلنة أنها ستعود مصر يوم الخميس أو الجمعة القادمين.إقرأ أيضا..