ميدو يكشف سبب خسارة بيراميدز لقب الكونفدرالية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
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حقق فريق نهضة بركان المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وانتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، آداء حكم مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بخسارة بيراميدز بهدف مقابل لاشيء.

وقال ميدو عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، إن الحكم كان سيئاً للغاية ولكن في الوقت نفسه بيراميدز لم يقدم ما يشفع له للفوز باللقب من الناحية الفنية.

وأضاف أن أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق لم يٌدر المباراة بالشكل المثالي و لعب بطريقة دفاعية بحتة، و أخطأ في عدم إشراك هداف الفريق جون أنتوي من بداية المباراة.



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