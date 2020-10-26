حسن شاكوش يعيد طرح "انتي بسكوتاية مقرمشة" بعد حذف يوتيوب لها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
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أعاد مطر المهرجانات حسن شاكوش، طرح "انتي بسكوتايه مقرمشة" بعد حذف يوتيوب لها بسبب تشابهها مع الكليب الذي قدمه لحماقي.

تم حذف المهرجان بعد نجاحه في تحقيق أكثر  من ٢٥ مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، ما شكل صدمة لجمهور ومحبي شاكوش الذين عبروا عن إعجابهم بالمهرجان فور طرحه.

يذكر أن "شاكوش" رفض الاعتراف بالاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية واقتباس مهرجانه من أغنية حماقي وعليه تقدم المخرج مصطفى عامر بطلب لموقع الفيديوهات الشهير في ظل تشابه "الإنترو" وتم حذف كليب شاكوش.

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