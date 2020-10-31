رونالدو يطلب ضم نجم باريس سان جيرمان ليوفنتوس

طلب كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي من إدارة ناديه التعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس استغلال عدم تجديد باريس سان جيرمان لعقد دي ماريا من أجل ضمه لفريق السيدة العجوز لتدعيم مركز الجناح.

فيما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي سلبية عينة فيروس كورونا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري.

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "أجرى كريستيانو رونالدو اختبارًا لفيروس كورونا، اليوم الجمعة".

وأضاف: "الاختبار جاءت نتيجته سلبية، وبالتالي تعافى اللاعب بعد 19 يومًا، ولم يعد يخضع للعزل المنزلي".

ومن المقرر أن يخضع كريستيانو رونالدو، لفحص طبي قبل أن يتمكن من العودة إلى الفريق.

ويلتقي يوفنتوس نظيره سبيزيا يوم الأحد في الكالتشيو، ومن ثم يواجه فيرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وغاب رونالدو عن آخر 4 مباريات ليوفنتوس، ضد كروتوني وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، ودينامو كييف وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.