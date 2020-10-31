رونالدو يطلب ضم نجم باريس سان جيرمان ليوفنتوس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:31 م
رونالدو
رونالدو
وكالات
Advertisements

طلب كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي من إدارة ناديه التعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس استغلال عدم تجديد باريس سان جيرمان لعقد دي ماريا من أجل ضمه لفريق السيدة العجوز لتدعيم مركز الجناح.

 

فيما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي سلبية عينة فيروس كورونا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "أجرى كريستيانو رونالدو اختبارًا لفيروس كورونا، اليوم الجمعة".

 

وأضاف: "الاختبار جاءت نتيجته سلبية، وبالتالي تعافى اللاعب بعد 19 يومًا، ولم يعد يخضع للعزل المنزلي".

 

ومن المقرر أن يخضع كريستيانو رونالدو، لفحص طبي قبل أن يتمكن من العودة إلى الفريق.

 

ويلتقي يوفنتوس نظيره سبيزيا يوم الأحد في الكالتشيو، ومن ثم يواجه فيرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

 

وغاب رونالدو عن آخر 4 مباريات ليوفنتوس، ضد كروتوني وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، ودينامو كييف وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يكشف سر عدم التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أسوان يحصل على توقيع أول تعاقداته للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"بوفون" يعلق على انتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس

مفاجأة.. سان جيرمان يطلب أسينسيو للتخلي عن نيمار للريال

باريس يطلب ضم نجم ريال مدريد مقابل إتمام صفقة نيمار

مفاجأة.. نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

بعد مغازلة الخليفي .. أرقام رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه