يوفنتوس يعلن شفاء كريستيانو رونالدو من كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:06 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات
Advertisements

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي سلبية عينة فيروس كورونا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "أجرى كريستيانو رونالدو اختبارًا لفيروس كورونا، اليوم الجمعة".

 

وأضاف: "الاختبار جاءت نتيجته سلبية، وبالتالي تعافى اللاعب بعد 19 يومًا، ولم يعد يخضع للعزل المنزلي".

 

ومن المقرر أن يخضع كريستيانو رونالدو، لفحص طبي قبل أن يتمكن من العودة إلى الفريق.

 

ويلتقي يوفنتوس نظيره سبيزيا يوم الأحد في الكالتشيو، ومن ثم يواجه فيرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

 

وغاب رونالدو عن آخر 4 مباريات ليوفنتوس، ضد كروتوني وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، ودينامو كييف وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كورونا كريستيانو رونالدو فيروس كورونا رونالدو اخبار رونالدو اليوم

أخبار تهمك

الأهلي مُهدد بفقدان «الداهية» بسبب عروض الاحتراف

منذ حوالي 13 ساعة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ ساعة و 17 دقيقة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إطلالتها في الجونة.. ميريهان حسين تريند جوجل

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم يوفنتوس يخون كريستيانو رونالدو

كيف استفاد كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا؟

يوفنتوس يستغل كريستيانو رونالدو لخطف صفقة جديدة

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

07:31 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه