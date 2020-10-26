بول بوجبا يدرس الاعتزال الدولي بسبب الإساءة للإسلام

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن نية الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن "المسلم" بوجبا رفض موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإسلام وزعمه أن الإسلام هو مصدر الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بول بوجبا غاضب من قرار فرنسا بتكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.