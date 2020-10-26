التاريخ الأسود يطارد ليونيل ميسي في الكلاسيكو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن التسجيل في آخر 6 مواجهات أمام ريال مدريد الغريم التقليدي إذ لم يستطع أن يسجل أو يصنع هدفًا في المواجهات الأخيرة من الدوري الإسباني خلال آخر عامين.

ويعد ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا وصنع 14 هدفًا كما شارك في 44 مباراة خسر في 14 مواجهة أمام ريال مدريد وكسب 19 فيما خيم التعادل في 11 لقاء.

كان ريال مدريد قد فاز 3-1 على برشلونة في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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