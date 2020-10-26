ميدو: مواجهة الرجاء صعبة على الزمالك
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
محمد جمال
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يستعد نادى الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى الأول من نوفمبر المقبل.
وأكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة الرجاء أمام الزمالك، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال ميدو فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "المباراة صعبة على لاعبي الزمالك، والرجاء فريق يملك لاعبين أصحاب إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية، والرجاء أفضل من الوداد من الناحية الفنية".
وأضاف: "الزمالك يملك لاعبين كبار وجهاز فني كبير بقيادة البرتغالي باتشيكو، وأتمني استغلال الفوز فى مباراة الذهاب لصالحهم والدخول فى اللقاء بمعنويات عالية".