رضا عبد العال يتحدث عن مواجهة الزمالك والإسماعيلي









أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يتمني عدم خوض القلعة البيضاء أى مباراة قبل مواجهة الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كنت أريد منح لاعبي الزمالك راحة حتى مباراة الرجاء، ولكن يجب على باتشيكو الدفع باللاعبين الأساسيين أمام الإسماعيلي من أجل تحقيق الفوز واكتساب الثقة وزيادة الروح المعنوية للفريق".