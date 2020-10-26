رضا عبد العال يتحدث عن مواجهة الزمالك والإسماعيلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يتمني عدم خوض القلعة البيضاء أى مباراة قبل مواجهة الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كنت أريد منح لاعبي الزمالك راحة حتى مباراة الرجاء، ولكن يجب على باتشيكو الدفع باللاعبين الأساسيين أمام الإسماعيلي من أجل تحقيق الفوز واكتساب الثقة وزيادة الروح المعنوية للفريق".
 
وأضاف: "لابد أن يقوم باتشيكو بخوض مباراة الإسماعيلي كأنها بروفة لمواجهة الرجاء المغربي".

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